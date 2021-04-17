قرارات أمريكية مفاجئة لإسرائيل تخص اشأن الإيراني

السبت 17 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت أمرا مفاجئا لإسرائل بشأن إيران.

وذكر موقع "i24"، نقلا عن القناة الـ12 الإسرائيلية، أن البيت الأبيض بعث برسالة واضحة إلى إسرائيل في عدة مناسبات في الأيام الأخيرة، للتوقف عن الحديث عن إيران، بدعوى أن تل أبيب "تعرقل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي".

وأشار تقرير القناة إلى أن "الرسائل الموجهة إلى إسرائيل تهدف إما إلى التأثير على إيران في المفاوضات أو للضغط على إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي قد صرح، أمس، بأن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

بينما اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف حادث مفاعل نطنز، الذي وقع يوم 11 نيسان/أبريل، في شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في المنشأة النووية، والتي أدت إلى تعطيل عدد من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت طهران إلى أن إسرائيل قامت بذلك سعيا منها لإحباط المفاوضات حول الصفقة النووية التي استأنفت في فيينا بحضور الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الحادث وسط مساع دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية.

وتعترض إسرائيل بشدة على الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل نحو ثلاثة أعوام.