إيران تغازل السعودية عبر قناة المسيرة الحوثية.. رسائل طهران للرياض عاجل: مجلس الأمن يرحب بالمبادرة السعودية ويدعو الحوثيين لوقف تصعيدهم في مأرب رصد: 674 حالة انتهاك في محافظة البيضاء خلال العام 2020م قائد لواء النقل يطالب ”الانتقالي الجنوبي“ بالإفراج عن قائد عسكري رفيع معتقل لديه منذ شهر 41 برلمانياً يوجهون خطاباً عاجلاً لرئاسة الجمهورية بخصوص أزمة ”الوديعة“ واشنطن: ليندركينغ وغريفيث يعملان على إطلاق محادثات سياسية في اليمن وهجمات الحوثي تطيل معاناة اليمنيين وفاة لاعب منتخب مصر السابق الذي استغاثت ابنته بالسيسي لانقاذه في اليمن في تنازل غير مسبوق.. الإمارات تبيع القضية العربية وتثير سخطا واسعا صاروخ باليستي على جازان السعودية أميركا تدعم الحكومة اليمنية وتدعو لمعاينة القنبلة الموقوتة العائمة في البحر
رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، داعيا الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة.
وأكد المجلس في بيان أن التصعيد في مدينة مأرب "يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه"، معربا عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن بما في ذلك خطر وقوع مجاعة، ودعا الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير.
وكانت السعودية طرحت في أبريل مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.