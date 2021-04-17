رصد: 674 حالة انتهاك في محافظة البيضاء خلال العام 2020م قائد لواء النقل يطالب ”الانتقالي الجنوبي“ بالإفراج عن قائد عسكري رفيع معتقل لديه منذ شهر 41 برلمانياً يوجهون خطاباً عاجلاً لرئاسة الجمهورية بخصوص أزمة ”الوديعة“ واشنطن: ليندركينغ وغريفيث يعملان على إطلاق محادثات سياسية في اليمن وهجمات الحوثي تطيل معاناة اليمنيين وفاة لاعب منتخب مصر السابق الذي استغاثت ابنته بالسيسي لانقاذه في اليمن في تنازل غير مسبوق.. الإمارات تبيع القضية العربية وتثير سخطا واسعا صاروخ باليستي على جازان السعودية أميركا تدعم الحكومة اليمنية وتدعو لمعاينة القنبلة الموقوتة العائمة في البحر استناداً لفتوى ”شمس الدين“.. قرار حوثي جديد برفع زكاة الفطر «مجلس وزراء الداخلية العرب» يصدر بياناً موحداً ضد «الحوثيين»
طالب العميد أمجد فرحان، قائد لواء النقل العام، الجمعة 17 أبريل/نيسان، بالإفراج عن قائد عسكري معتقل من قبل قوات تتبع ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم اماراتياً، منذ أكثر من شهر.
جاء ذلك في رسالة وجهها العميد أمجد فرحان، إلى وزير الداخلية إبراهيم حيدان، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، اطلع عليها ”مأرب برس“.
وقالت الرسالة إن "عناصر تابعة لقوات الحزام الأمني (تابعة للانتقالي) داهمت في محافظة لحج (جنوب)، منزل العقيد نزيه العزيبي قائد عمليات لواء النقل العام، في 7 مارس/ آذار الماضي".
وأضافت الرسالة أنه "تم اعتقال العزيبي وإخفائه قسريا في سجون تابعة للواء الخامس حزام أمني في لحج".
وتابعت: "اعتقال العزيبي تم من قبل قوات غير رسمية ولا تتبع الحكومة الشرعية، وبدون أي توجيهات من النائب العام أو الجهات المختصة".
وأردفت: "نطلب سرعة الإفراج عن العقيد العزيبي المخفي قسريا ومحاسبة من قام باعتقاله".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).
ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وما يزال المجلس الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.