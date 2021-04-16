وفاة لاعب منتخب مصر السابق الذي استغاثت ابنته بالسيسي لانقاذه في اليمن

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بوفاة لاعب منتخب مصر السابق ونجم فريق غزل المحلة لكرة القدم، الكابتن إبراهيم يوسف، في اليمن، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت عائلة اللاعب المصري السابق ومدرب فريق نادي الصقر اليمني، ناشدت قبل ايام، المسؤولين بالتدخل لإنقاذ قريبهم في اليمن، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال مرضه بفيروس بكورونا.

مروة يوسف نجلة إبراهيم يوسف استغاثت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنقاذ والدها في اليمن بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت: "والدي بيموت حرفيا.. اغثنا يا ريس بالله عليك ده نجم منتخب مصر بكره القدم.. حاولنا بكل الطرق انه يرجع ومش عارفين.

و أصدرت مصر قبل ايام، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها تتابع حالة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، إبراهيم يوسف، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق نادي الصقر (تعز).

وقال البيان الصادر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، حيث قالت انها على تواصل بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته.

وأضاف البيان، أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى الجمهورية في عدن ،بعد اسعافه الى صنعاء، جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه هناك.

وأشار، إلى أن الكابتن إبراهيم يوسف، كان سيعود إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، إلا أن تدهور حالته الصحية مجددا أثناء تواجده في الطائرة قبل إقلاعها، تسبب في عودته إلى مستشفى عدن مرة أخرى حتى تستقر حالته.

وعمل إبراهيم يوسف في اليمن منذ شهرين، حيث تولى تدريب نادي الصقر الرياضي لكرة القدم، والذي سبق وعمل معه قبل عامين.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبد الرقيب الحيدري، ومدير عام الطوارئ والإسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن، للاضطلاع على وضع الكابتن المصري إبراهيم يوسف.