صاروخ باليستي على جازان السعودية

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أعلن التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان بالسعودية.
وقال التحالف أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشار إلى اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.