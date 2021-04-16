استناداً لفتوى ”شمس الدين“.. قرار حوثي جديد برفع زكاة الفطر «مجلس وزراء الداخلية العرب» يصدر بياناً موحداً ضد «الحوثيين» داعية سعودي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الثانية هذا ما تحدث به اللواء «بن عـزيز» عن الشهيد اللواء «أمين الوائلي»وخلف الاخير يتوعد«الحوثيين» بهذا الأمر في قادم الأيام مستجدات معارك تعز.. قوات ”الشرعية“ تتقدم في ”مقبنة“ وتهاجم ثكنات الحوثيين بـ”الأحكوم“ أردوغان وزوجته ضيفان على الإفطار بمنزل مواطن تركي (صور) سفن نفط جديدة تصل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين مشروع سري أدارته جوجل لهزيمة منافسيها في شراء الإعلانات الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ.. مالجديد؟ واشنطن: الحوثيون ليس لديهم رغبة في التوصل لحل سلمي للصراع
عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية المستمرة التي تسعى من خلالها الميليشيا الحوثية إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، التي كانت آخرها محاولة هذه الميليشيا استهداف مدينة جازان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، التي تمكنت القوات الجوية السعودية وقوات التحالف - بفضل الله - من تدميرها.
وأدانت الأمانة العامة للمجلس -في بيان صادر عنها اليوم الخميس من مقرها بالعاصمة التونسية- هذه الأعمال الإرهابية المستمرة والممارسات العدائية الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة بالمال والسلاح من إيران، التي تمثل جرائم حرب يتوجب إيقافها والمساءلة عنها.
وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها.
وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.