داعية سعودي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الثانية

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أعلن الداعية السعودي "عادل الكلباني"، الخميس، إصابته بفيروس كورونا، بعد تلقيه جرعتي لقاح مضاد للوباء.
وقال "الكلباني"، في مقطع فيديو جرى تناقله، إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أجرى فحصًا كانت نتيجته إيجابية.
وأشار "الكلباني" في مقطع فيديو، إلى أنه توجه للفحص بعد أن اكتشف عدم قدرته على شم رائحة عطر أعطاه له أحد الأشخاص، وثبت إصابته بكورونا.
وقال خطيب وإمام مسجد المحيسن في العاصمة السعودية الرياض، إن وزارة الصحة السعودية سبق أن أوضحت أنه ينبغي مرور ما بين 14 إلى 21 يومًا على تلقى الجرعة الثانية حتى تنشط مناعة الجسم ضد عدوى كورونا، وأنه أصيب بعد مرور 13 يوما على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.
ورد "الكلباني" على من عاتبوه معتبرين أن إعلانه الإصابة رغم تلقيه اللقاح "تسبب في تردد كثيرين في أخذ اللقاح"، بقوله: "بالعكس، لعلها رسالة لمن أخذ اللقاح أن لا يترك الأخذ بالاحترازات الوقائية".