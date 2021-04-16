هذا ما تحدث به اللواء «بن عـزيز» عن الشهيد اللواء «أمين الوائلي»وخلف الاخير يتوعد«الحوثيين» بهذا الأمر في قادم الأيام

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز بأن رحيل الشهيد البطل اللواء الركن أمين الوائلي يعد خسارة كبيرة ليس على المنطقة السادسة فقط، بل على الجيش الوطني والشعب اليمني، كونه أحد اعمدة الجيش مذكرا بادواره البطولية الكبيرة في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس سير العمليات العسكرية والقتالية في وحدات المنطقة السادسة المرابطة شرقي الحزم بمحافظة الجوف.

وأشار بن عزيز إلى أهمية المضي على درب الشهيد الوائلي وكل القادة الأبطال الذين سبقوه في نفس الدرب... داعيا كل القيادات بالمنطقة إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة لاستكمال ما بدأه الشهيد الوائلي في المنطقة وتنفيذه على أرض الواقع.

فيما أكد اللواء الركن عمر سجاف المُكلف بقيادة المنطقة العسكرية السادسة على أهمية استشعار المسئولية لتحقيق المهام القتالية الموكلة في قادم الأيام في مواجهة مليشيات إيران في اليمن ودحر مشروعها الذي يستهدف اليمن والمنطقة العربية والإسلامية.. متعهداً بالمضي على نفس الطريق الذي انتهجها الشهيد البطل أمين الوائلي.

رافقه خلال الزيارة مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق ورئيس أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية.