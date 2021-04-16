مستجدات معارك تعز.. قوات ”الشرعية“ تتقدم في ”مقبنة“ وتهاجم ثكنات الحوثيين بـ”الأحكوم“

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الخميس 15 أبريل/نيسان، في جبهة ”مقبنة“، غربي محافظة تعز، هجوم كبير على مواقع وثكنات مليشيا الحوثي الانقلابية، أحرزت خلاله تقدم كبير.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش والمقاومة حررت سلسلة تلال ”السوداء“ بمنطقة ”القحيفة“ في مديرية ”مقبنة“، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر المليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأوضح البيان إن المعارك مستمرة في الجبهة ذاتها بالتزامن مع هجوم قوات الجيش والمقاومة على ثكنات المليشيا الحوثية في جبهة ”الاحكوم“ بمديرية ”حيفان“ جنوبي تعز، وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.