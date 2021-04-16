استناداً لفتوى ”شمس الدين“.. قرار حوثي جديد برفع زكاة الفطر «مجلس وزراء الداخلية العرب» يصدر بياناً موحداً ضد «الحوثيين» داعية سعودي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الثانية هذا ما تحدث به اللواء «بن عـزيز» عن الشهيد اللواء «أمين الوائلي»وخلف الاخير يتوعد«الحوثيين» بهذا الأمر في قادم الأيام مستجدات معارك تعز.. قوات ”الشرعية“ تتقدم في ”مقبنة“ وتهاجم ثكنات الحوثيين بـ”الأحكوم“ أردوغان وزوجته ضيفان على الإفطار بمنزل مواطن تركي (صور) سفن نفط جديدة تصل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين مشروع سري أدارته جوجل لهزيمة منافسيها في شراء الإعلانات الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ.. مالجديد؟ واشنطن: الحوثيون ليس لديهم رغبة في التوصل لحل سلمي للصراع
شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الخميس 15 أبريل/نيسان، في جبهة ”مقبنة“، غربي محافظة تعز، هجوم كبير على مواقع وثكنات مليشيا الحوثي الانقلابية، أحرزت خلاله تقدم كبير.
وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش والمقاومة حررت سلسلة تلال ”السوداء“ بمنطقة ”القحيفة“ في مديرية ”مقبنة“، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر المليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.
وأوضح البيان إن المعارك مستمرة في الجبهة ذاتها بالتزامن مع هجوم قوات الجيش والمقاومة على ثكنات المليشيا الحوثية في جبهة ”الاحكوم“ بمديرية ”حيفان“ جنوبي تعز، وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.