استناداً لفتوى ”شمس الدين“.. قرار حوثي جديد برفع زكاة الفطر «مجلس وزراء الداخلية العرب» يصدر بياناً موحداً ضد «الحوثيين» داعية سعودي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الثانية هذا ما تحدث به اللواء «بن عـزيز» عن الشهيد اللواء «أمين الوائلي»وخلف الاخير يتوعد«الحوثيين» بهذا الأمر في قادم الأيام مستجدات معارك تعز.. قوات ”الشرعية“ تتقدم في ”مقبنة“ وتهاجم ثكنات الحوثيين بـ”الأحكوم“ أردوغان وزوجته ضيفان على الإفطار بمنزل مواطن تركي (صور) سفن نفط جديدة تصل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين مشروع سري أدارته جوجل لهزيمة منافسيها في شراء الإعلانات الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ.. مالجديد؟ واشنطن: الحوثيون ليس لديهم رغبة في التوصل لحل سلمي للصراع
حل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وزوجته "أمينة أردوغان"، ضيفين على مائدة إفطار رمضانية، لأحد المواطنين الأتراك.
ونشرت الرئاسة التركية، الأربعاء، صورا لـ"أردوغان" وزوجته، يظهر فيها "أردوغان" وزوجته مع المواطن التركي وزوجته و3 أطفال، أمام مائدة إفطار رمضانية، تحتوي عددا بسيطا من الأطعمة.
الصور نشرتها الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتعليق قالت فيه: "الرئيس أردوغان، وحرمة السيدة الأولى أمينة أردوغان يحلان ضيفين على منزل أحد المواطنين الأتراك خلال طعام الإفطار".
في وقت ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" (رسمية) أنه "عقب تناولهم إفطار ثاني أيام رمضان، أهدى أردوغان ألواحا ذكية للأولاد الثلاثة بالأسرة، التي حلّ ضيفا عليها في قضاء مماق بأنقرة".