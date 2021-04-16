أردوغان وزوجته ضيفان على الإفطار بمنزل مواطن تركي (صور)

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وزوجته "أمينة أردوغان"، ضيفين على مائدة إفطار رمضانية، لأحد المواطنين الأتراك.

ونشرت الرئاسة التركية، الأربعاء، صورا لـ"أردوغان" وزوجته، يظهر فيها "أردوغان" وزوجته مع المواطن التركي وزوجته و3 أطفال، أمام مائدة إفطار رمضانية، تحتوي عددا بسيطا من الأطعمة.

الصور نشرتها الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتعليق قالت فيه: "الرئيس أردوغان، وحرمة السيدة الأولى أمينة أردوغان يحلان ضيفين على منزل أحد المواطنين الأتراك خلال طعام الإفطار".

في وقت ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" (رسمية) أنه "عقب تناولهم إفطار ثاني أيام رمضان، أهدى أردوغان ألواحا ذكية للأولاد الثلاثة بالأسرة، التي حلّ ضيفا عليها في قضاء مماق بأنقرة".