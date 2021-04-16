ناصر القصبي يثير غضبا واسعا في السعودية بسبب مشهد تلفزيوني شاهد بالفيديو

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أثار الفنان السعودي، ناصر القصبي، غضبا واسعا، بسبب مشهد في الحلقة الثانية من أحدث مسلسلاته التلفزيونية "ممنوع التجول"، الذي بدأ عرضه مع انطلاق شهر رمضان.

ويظهر في المشهد كلا من القصبي والفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.

وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

وأحدث المشهد حالة من الجدل على "السوشيال ميديا" لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.

واستنكرت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، المشهد واعتبرته غير مقبول ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني وإخلاقي، كما أشارت إلى غير مناسب للأطفال ولا يجوز استخدام الموات كمادة للضحك، وكذلك لا يجوز التعامل مع الآباء بهذا الاستخفاف.

وغرد أحد المستخدمين على موقع "تويتر": "ناصر القصبي توقف لكي لا تخسر تاريخك وحب الناس لك أنت نجم يجب أن تراجع نفسك والخروج من كتابات شاعر القلطة خلف الحربي وتهريج حبيب الحبيب".

كما علق آخر قائلا: "بصراحة حلقة مبالغ فيها أوي من بعد المغرب لحد قريب العشاء الممثلة تبكي وتنوح وتعيط وتصرخ بصراحة لو أنا لي أن أقيم هذه الحلقة أعطيها صفر من 10 منتظرين منكم حاجة تجعل المشاهد يبتسم مش بكاء وعويل طول الحلقة”.

وقال مغرد ثالث: طمهما أقول. أحس حلقة متدنية وعدم مراعاة مشاعر من فقدوا غاليين عليهم في الأزمة".

​ومسلسل "ممنون التجول" من بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وفايز المالكي وإلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج.

​وبحسب بيان صادر عن شبكة "إم بي سي" السعودية، فإن مسلسل "ممنوع التجول" يعرض خلال شهر رمضان لوحات اجتماعية كوميدية ضمن ظروف استثنائية فرضها فيروس "كورونا" المستجد.

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