وفاة وزير يمني سابق بفيروس ”كورونا“ في العاصمة صنعاء

«مجلس وزراء الداخلية العرب» يصدر بياناً موحداً ضد «الحوثيين» داعية سعودي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الثانية هذا ما تحدث به اللواء «بن عـزيز» عن الشهيد اللواء «أمين الوائلي»وخلف الاخير يتوعد«الحوثيين» بهذا الأمر في قادم الأيام مستجدات معارك تعز.. قوات ”الشرعية“ تتقدم في ”مقبنة“ وتهاجم ثكنات الحوثيين بـ”الأحكوم“ أردوغان وزوجته ضيفان على الإفطار بمنزل مواطن تركي (صور) سفن نفط جديدة تصل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين مشروع سري أدارته جوجل لهزيمة منافسيها في شراء الإعلانات الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ.. مالجديد؟ واشنطن: الحوثيون ليس لديهم رغبة في التوصل لحل سلمي للصراع ناصر القصبي يثير غضبا واسعا في السعودية بسبب مشهد تلفزيوني شاهد بالفيديو
توفي، الخميس 15 أبريل/نيسان، وزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي في العاصمة اليمنية صنعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وشغل العسلي عدة مناصب بينها وكيل وزارة المالية لشئون الإيرادات، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء.
عُيّن وزيراً للمالية في الفترة من فبراير 2006م حتى ابريل 2007م، قبل أن يتم نقله إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك بسبب الضغوطات من قبل المتنفذين والفاسدين الذين حاربهم وهو في وزارة المالية، لكنه رفض تولي المنصب الجديد احتجاجاً على ذلك القرار.
وكان قياديا سابقا في حزب التجمع اليمني للإصلاح وشغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في الحزب، قبل أن يستقيل من الحزب.
والدكتور العسلي هو من مواليد 1956م في قرية العسلي، عزلة البريهة، مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، وله ثمانية أبناء 4 ذكور و4 إناث.