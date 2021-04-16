وفاة وزير يمني سابق بفيروس ”كورونا“ في العاصمة صنعاء

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توفي، الخميس 15 أبريل/نيسان، وزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي في العاصمة اليمنية صنعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



وشغل العسلي عدة مناصب بينها وكيل وزارة المالية لشئون الإيرادات، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء.



عُيّن وزيراً للمالية في الفترة من فبراير 2006م حتى ابريل 2007م، قبل أن يتم نقله إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك بسبب الضغوطات من قبل المتنفذين والفاسدين الذين حاربهم وهو في وزارة المالية، لكنه رفض تولي المنصب الجديد احتجاجاً على ذلك القرار.



وكان قياديا سابقا في حزب التجمع اليمني للإصلاح وشغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في الحزب، قبل أن يستقيل من الحزب.



والدكتور العسلي هو من مواليد 1956م في قرية العسلي، عزلة البريهة، مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، وله ثمانية أبناء 4 ذكور و4 إناث.