هل تحقق إيران أهدافها عبر التصعيد في الملف النووي وعبر حلفائها في المنطقة ؟

الجمعة 16 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - محمد مصطفى العمراني

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يشكل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران الهاجس الأكبر لدى قيادات النظام الإيراني، بعد أن أصابت هذه العقوبات الاقتصاد الإيراني بالشلل، ووصلت إلى حدودها القصوى، ثم جاءت جائحة 'كورونا' لتزيد الوضع الاقتصادي تدهورا، ولذا فإن إيران تسعى للضغط على واشنطن بكل السّبل والوسائل لرفع هذه العقوبات، ولأن مفاوضات 'فيينا'، التي انطلقت في 6 أبريل/ نيسان الجاري بين واشنطن وطهران برعاية أوروبية، ستأخذ مسارا أطول، فقد سارعت طهران للتصعيد في الملف النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى % 60، كما لجأت إلى التصعيد عبر حلفائها في المنطقة من اليمن إلى العراق، كما هو نهجها منذ سنوات.

فما هدف إيران من التصعيد في الملف النووي؟

ولماذا تصعّد عبر حلفائها في المنطقة؟

وهل ستنجح في تحقيق أهدافها؟

تساؤلات سنجيب عنها في هذا التحليل:

تصعيد حلفاء إيران من العراق إلى اليمن

بالتزامن مع تصعيد إيران في الملف النووي، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 %، صعّدت عبر حلفائها في العراق، حيث أعلنت وزارة داخلية 'إقليم شمال العراق'، بتأريخ 14 أبريل/ نيسان الجاري، تعرّض مطار 'أربيل' لهجوم بطائرة مسيَّرة استهدفت مركزاً لقوات التحالف الدولي داخل المطار، ما ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، وبالتزامن مع الهجوم على مطار 'أربيل' أفادت وزارة الدفاع التركية بـ"استهداف قاعدة 'بعشيقة'، شمالي العراق، بثلاثة صواريخ، أحدها سقط في منطقة القاعدة، أدَّى إلى استشهاد جندي وإصابة طفل جراء سقوط صاروخين في المناطق السكنية المحيطة".

وهذا النوع من الطائرات المسيّرة، التي استخدمت في الهجوم على مطار 'أربيل' وقاعدة 'بعشيقة' في 'كردستان'، كانت إيران قد زوّدت بها حلفاءها في العراق واليمن.

وبالتزامن مع هجمات 'أربيل'، صعّدت إيران في اليمن عبر حلفائها الحوثيين، الذين يواصلون قصف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، حيث أكدت وسائل إعلام سعودية، أن دفاعات التحالف اعترضت طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على أهداف في " جازان " ومناطق أخرى في جنوب المملكة.

أهداف إيران من التصعيد في المنطقة

تدرك إيران أن أزمات المنطقة متشابكة ومترابطة بشكل كبير، ولذا فإنها عندما تصعّد في أي ملف تصعّد مع حلفائها في المنطقة، في محاولة لتكثيف الضغوط لكي تنجح في تحقيق أهدافها، وأهمها رفع العقوبات المفروضة عليها، ولكي تؤكد على قوتها وقوة نفوذها وترابط "محور المقاومة"، الذي تقوده، ومدى انسجامه وقوته، وتعزيز جوانب التنسيق والتكامل فيه، ولذا فمن المرجّح أنها ستواصل التصعيد في الملف النووي، وعبر حلفائها في المنطقة، حتى ترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، وهو ما قد يستمر لأشهر، لأن واشنطن تربط قضية رفع العقوبات المفروضة عليها بالتزامها الكامل ببنود الاتفاق النووي، الذي يتنافى مع التصعيد الأخير، كما تربط رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي بترتيبات واتفاقات حول نفوذ إيران في المنطقة، وسلوك حلفائها، حيث تسعى للضغط عليها لتضغط بدورها على حلفائها في العراق، للالتزام بعدم استهداف المصالح الأمريكية.

وفي اليمن تسعى واشنطن لدور إيراني يدفع جماعة الحوثي إلى الجنوح للسلم، والقبول بتسوية سياسية مع السعودية أولا، ثم مع الشرعية، وهو ما يزال -مع قضايا أخرى- موضع مباحثات مستمرة في فيينا، قد تتواصل لأشهر، كونها تشمل قضايا كثيرة، وملفات معقّدة، وفي ظل تصلب إيراني. حيث ترى إيران أنها في موقع قوّة بعد توقيع اتفاقيات الشراكة مع الصين في 27 مارس /آذار الماضي، وأن استراتيجية واشنطن في المرحلة الحالية هي الانسحاب من المنطقة، حيث قررت واشنطن سحب قواتها من العراق ومن أفغانستان، وهو ما سيصب لصالح إيران، التي تتصلب في مفاوضات 'فيينا' لتحقيق أكبر قدر من الأهداف والمكاسب.

هل ستحقق إيران أهدافها ؟

التصعيد الإيراني في الملف النووي وعبر الحلفاء في المنطقة لن يحقق أهداف إيران، التي من أهمها: رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فواشنطن لن تقدم على رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، إلا بعد التزام إيران بكامل بنود الاتفاق النووي، الذي يتعارض مع التصعيد الحالي، وبعد فترة اختبار جدية إيران بهذا الالتزام، وبعد أن تعقد واشنطن اتفاقات معها حول برنامجها النووي والصاروخي ونفوذها في المنطقة، وكذلك نفوذ حلفائها، وسلوكهم تجاه مصالح واشنطن وحلفائها، ولذا فإن التصعيد الحالي لن يدفع واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على إيران، التي تصعّد في ملفها النووي وعبر حلفائها في المنطقة منذ سنوات، دون أن يحقق هذا التصعيد أيا من أهدافها، هذا إذا لم يؤدِّ هذا التصعيد إلى تعثر مفاوضات 'فيينا'، ويدفع أوروبا إلى إيقاف رعايتها لها، ولكن هذا التصعيد من قِبل إيران وحلفائها قد يُساهم في استمرار ترابط ما يسمى بـ"محور المقاومة"، الذي تقوده إيران في المنطقة.