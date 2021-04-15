إدانة دولية جديدة تدين قصف المليشيات الحوثية لمخيمات النازحين بمأرب

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مارب

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دانت بولندا هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين ومخيمات النازحين بمدينة مأرب.

وقالت رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية البولندية باتريشيا اوزجان خلال لقائها مع سفير اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي "ان بلادها تعبر عن قلقها جراء رفض ميليشيا الحوثي السماح للفريق الفني بصيانه خزان صافر وانها تدعم جهود الامم المتحدة في هذا الاتجاه"

.وأشارت الى ان بلادها ستدعم اليمن في مواجهة جائحة كورونا عبر المنظمات الانسانيةوكانت الدكتور مجلي عبرت عن تقدير اليمن للدعم البولندي ..

مشيرة الى اهمية دعم خفر السواحل اليمنية لتأمين البحر الاحمر ومضيق باب المندب من مهربي اللاجئين وعمليات القرصنة البحرية.