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مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا والمباراة النهائية

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إسدال الستار على مباريات الدور ربع النهائي، أمس الأربعاء.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي، ريال مدريد بعد فوزه على ليفربول 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ومانشستر سيتي بتغلبه على بوروسيا دورتموند في مجموع المباراتين 4-2، وتشيلسي على حساب بورتو 2-1، وباريس سان جيرمان على حساب حامل اللقب بايرن مونيخ 3-3 (قاعدة الهدف خارج الميدان).

وتقام مباريات الدور نصف النهائي في المواعيد التالية:

- باريس سان جيرمان مانشستر سيتي - لقاء الذهاب 27 أبريل.

- مانشستر سيتي باريس سان جيرمان - الإياب 5 مايو.

- ريال مدريد تشيلسي - الذهاب 28 أبريل.

- تشيلسي ريال مدريد - الإياب 4 مايو. اما المباراة النهائية فتقام يوم 29-5-2021

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