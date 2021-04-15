الدكتوراه بامتياز للباحث أحمد حزام ردمان

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حصل الباحث أحمد حزام ردمان على درجة التخصص العليا " الدكتوراه " بتقدير ممتاز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان
. كما أوصت اللجنة المحكمة بطباعة الرسالة والاستفادة منها في الجامعات اليمنية والسودانية منها.
وكانت الاطروحة بعنوان " تصور مقترح لتطوير إعداد طلاب كليات التربية بالجمهورية اليمنية في ضوء الكفايات والتوجهات التربوية الحديثة "