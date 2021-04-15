آخر الاخبار

مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا والمباراة النهائية الدكتوراه بامتياز للباحث أحمد حزام ردمان استحداثات اماراتية جديدة لتضييق الخناق على المنفذ البحري الوحيد لجزيرة ”سقطرى“ اشتعال المعارك في ”الكسارة“ و”المشجح“ ومليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي أمن شبوة بالمرصاد لعناصر تتبع الانتقالي حاولت استغلال المواطنين لأغراض سياسية «صورة» ”الاتحاد الأوروبي“ يكشف نتائج تحقيقه في ”تمويل أنشطة حوثية طائفية“ ”غريفيث“ يدعو للمصادقة على ”الخطة الأممية“ لايقاف حرب اليمن كورونا يودي بحياة وزير يمني سابق في صنعاء غريفيث يتحدث لمجلس الأمن عن الحل في اليمن وموقفه من استهداف السعودية وملف المعتقلين في تطورات خطيرة..موسكو تستدعي السفير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية الروسية

الدكتوراه بامتياز للباحث أحمد حزام ردمان

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص
عدد القراءات 205

حصل الباحث أحمد حزام ردمان على درجة التخصص العليا " الدكتوراه " بتقدير ممتاز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان

. كما أوصت اللجنة المحكمة بطباعة الرسالة والاستفادة منها في الجامعات اليمنية والسودانية منها.

وكانت الاطروحة بعنوان " تصور مقترح لتطوير إعداد طلاب كليات التربية بالجمهورية اليمنية في ضوء الكفايات والتوجهات التربوية الحديثة "

إقراء أيضاً
مناقشة اول رسالة ماجستير في مصر عن جامعة إقليم سبأ بمأرب
الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني ”إبراهيم شيخ” في مجال الأدب الإنجليزي
تقديم موعد امتحانات طلاب المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي
مدرسة الفقيد أكرم الصيادي في قعطبة تكرم المبدعين بطريقتها الخاصة
وزير التربية يطلع على سير عملية الإعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة العامة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة طلابنا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس