الدكتوراه بامتياز للباحث أحمد حزام ردمان

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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حصل الباحث أحمد حزام ردمان على درجة التخصص العليا " الدكتوراه " بتقدير ممتاز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان

. كما أوصت اللجنة المحكمة بطباعة الرسالة والاستفادة منها في الجامعات اليمنية والسودانية منها.

وكانت الاطروحة بعنوان " تصور مقترح لتطوير إعداد طلاب كليات التربية بالجمهورية اليمنية في ضوء الكفايات والتوجهات التربوية الحديثة "