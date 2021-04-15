استحداثات اماراتية جديدة لتضييق الخناق على المنفذ البحري الوحيد لجزيرة ”سقطرى“

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، الخميس 15 أبريل/نيسان، بان دولة الإمارات شرعت باستحداث انشاءات جديدة في محيط ميناء سقطرى بمحافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن)، عبر مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، التي تسيطر على الجزيرة.



وقالت المصادر ان الامارات استحدثت عبر أدواتها المحلية في الجزيرة (مليشيا المجلس الانتقالي) مبانٍ جديدة في محيط ميناء سقطرى، من شأنها ان تضيّق الخناق على المنفذ البحري الوحيد للأرخبيل.



وأشارت المصادر إلى أن دولة الإمارات عبر مؤسسة "خليفة" قامت في وقت سابق، بشراء أراضٍ واسعة في محيط الميناء لأهداف مشبوهة عبر المدعو علي عيسى بن عفرار.



وتسيطر مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى منذ التاسع عشر من يونيو الماضي.