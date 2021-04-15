مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا والمباراة النهائية الدكتوراه بامتياز للباحث أحمد حزام ردمان استحداثات اماراتية جديدة لتضييق الخناق على المنفذ البحري الوحيد لجزيرة ”سقطرى“ اشتعال المعارك في ”الكسارة“ و”المشجح“ ومليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي أمن شبوة بالمرصاد لعناصر تتبع الانتقالي حاولت استغلال المواطنين لأغراض سياسية «صورة» ”الاتحاد الأوروبي“ يكشف نتائج تحقيقه في ”تمويل أنشطة حوثية طائفية“ ”غريفيث“ يدعو للمصادقة على ”الخطة الأممية“ لايقاف حرب اليمن كورونا يودي بحياة وزير يمني سابق في صنعاء غريفيث يتحدث لمجلس الأمن عن الحل في اليمن وموقفه من استهداف السعودية وملف المعتقلين في تطورات خطيرة..موسكو تستدعي السفير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية الروسية
أفادت مصادر محلية، الخميس 15 أبريل/نيسان، بان دولة الإمارات شرعت باستحداث انشاءات جديدة في محيط ميناء سقطرى بمحافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن)، عبر مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، التي تسيطر على الجزيرة.
وقالت المصادر ان الامارات استحدثت عبر أدواتها المحلية في الجزيرة (مليشيا المجلس الانتقالي) مبانٍ جديدة في محيط ميناء سقطرى، من شأنها ان تضيّق الخناق على المنفذ البحري الوحيد للأرخبيل.
وأشارت المصادر إلى أن دولة الإمارات عبر مؤسسة "خليفة" قامت في وقت سابق، بشراء أراضٍ واسعة في محيط الميناء لأهداف مشبوهة عبر المدعو علي عيسى بن عفرار.
وتسيطر مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى منذ التاسع عشر من يونيو الماضي.