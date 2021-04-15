اشتعال المعارك في ”الكسارة“ و”المشجح“ ومليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، منذ ساعات، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وبحسب مركز سبأ الإعلامي، فإن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الخميس، بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهات "الكسارة" و"المشجح" صرواح غرب وشمال غرب مأرب.



وأكد أن المعارك التي ما تزال مستمرة، أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين إضافة إلى تدمير آليات، مبينا أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وآليات للحوثيين في المشجع وأسفر القصف عن تدمير 3 أطقم حوثية.



في المقابل أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، صاروخاً باليستياً استهدف أحد الاحياء السكنية بمدينة مأرب. وتشير الأنباء الأولية إلى سقوط ضحايا مدنيين.



وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها العسكرية على المحافظة المكتظة بالنازحين، غير آبهة بكل الدعوات الداعية إلى وقف العنف والدخول في عملية تفاوضية تنهي النزاع المستمر منذ 7 سنوات.



ومنذ أكثر من شهرين، تتكبّد مليشيا الحوثي الارهابية خسائر فادحة على مستوى الأرواح والعتاد في مواجهاتها المستمرة مع قوات الجيش والمقاومة على أطراف محافظة مأرب.