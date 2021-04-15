أمن شبوة بالمرصاد لعناصر تتبع الانتقالي حاولت استغلال المواطنين لأغراض سياسية «صورة»

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قال سكان في محافظة شبوة ان أجهزة الأمن منعت عناصر تتبع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، من توزيع وجبات افطار، على المواطنين، عليها شعارات الانتقالي وصور رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
قوات الامن اعتبرت، توزيع وجبات إفطار تحمل شعارات الانتقالي وصور الزبيدي ،مخالفة للقوانين الإنسانية.
وذكرت أن الغرض من ذلك تحقيق مكاسب سياسية.
واظهرت صور متداولة،وجبات افطار بسيطة، عليها ملصقات المجلس الانتقالي.