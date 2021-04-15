كورونا يودي بحياة وزير يمني سابق في صنعاء

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أودى فيروس كورونا بحياة مسئول يمني سابق، شغل العديد من المناصب بينها وزيرا للمالية.

حيث أعلن اليوم الخميس،وفاة الدكتور سيف العسلي، وزير المالية الأسبق، في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمر ناهز الـ ٦٥ عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا،وفقا لعدة مصادر.

وشغل العسلي عدة مناصب بينها وكيل وزارة المالية لشئون الإيرادات، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء، كما كان قيادياً سابقاً في حزب التجمع اليمني للإصلاح.

عُيّن البرفسور العسلي وزيراً للمالية في الفترة من فبراير 2006م حتى ابريل 2007م، قبل أن يتم نقله إلى وزارة التجارة والصناعة، لكنه رفض تولي المنصب الجديد احتجاجاً على ذلك القرار.

والدكتور العسلي هو من مواليد 1956م في قرية العسلي، عزلة البريهة، مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، وله ثمانية أبناء 4 ذكور و4 إناث