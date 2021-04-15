في تطورات خطيرة..موسكو تستدعي السفير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية الروسية

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استدعاء السفير الأمريكي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية اليوم.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أود أن أقول، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي إلى مقر الخارجية الروسية. سنطلعكم على معلومات إضافية عقب الحديث، الذي سيكون صعبا للجانب الأمريكي".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه: "قامت وزارة الخزانة بتحديد ست شركات تكنولوجيا روسية تقوم بدعم برنامج الاستخبارات الروسية السيبراني