جرائم تضاف إلى رصيدها...المليشيات الحوثية تقوم ب الاستيلاء على 70 مليار ريال من إيرادات الوقود

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 390

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بـ"الاستيلاء" على 70 مليار ريال يمني(ما يقرب من 90 مليون دولار) من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة غربي البلاد. جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، فجر الخميس.

وقال الإرياني إن "مليشيا الحوثي نهبت 70 مليار ريال من إيرادات تجارة الوقود في البنك المركزي بالحديدة“.

وأضاف ”هذه المبالغ إضافة إلى الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث (الأممي مارتن غريڤيث) دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة (وقود) لم يؤديا إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها“.

واتهم الإرياني، الجماعة بـ"الاستحواذ على الوقود في مناطقها والمتاجرة به في السوق السوداء"، مضيفًا ”تجارة الوقود تمثل مايزيد عن 45% من الإيرادات التي يمول منها الحوثيون حربهم على اليمنيين ودول الجوار“.

وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول الأمر، لم يصدر عنها أي بيان للحديث عن هذا الاتهام.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم ايداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن