جرائم تضاف إلى رصيدها...المليشيات الحوثية تقوم ب الاستيلاء على 70 مليار ريال من إيرادات الوقود التحالف يعلن إحباط هجوم ب 4 مسيرات حوثية مفخخة و5صواريخ باليستية على جازان تحذير أوروبي لطهران من خطورة التصعيد الجديد على محادثات فيينا اليوم للمرة الأول.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 200ألف حالة خلال 24 ساعة في هذه الدولة انهيارات في صفوفها على أطراف مأرب وأزمات تعصف بسكان صنعاء ونعدام ابسط مقومات الحياة 5 أخطاء شائعةفي طبخ الأرز وكيفية إصلاحها الملك سلمان يصدر قرارات جديدة ومهمة دراسة تتحدث عن كارثة مرتقبة خلال الأسابيع القليلة القادمة سيمتد ضررها إلى 6 ملايين يمني ومليون سعودي كان محاطا بالسرية..صحيفة سعودية تؤكّد نجاح مقاتلات التحالف في اصطياد هدفا حيويا كبيرا تابعاً للحوثيين بـ«مـأرب»..تفاصيل أجهزة المخابرات الأمريكية تكشف عن تهديد كبير يستهدف أمن واشنطن القومي
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بـ"الاستيلاء" على 70 مليار ريال يمني(ما يقرب من 90 مليون دولار) من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة غربي البلاد. جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، فجر الخميس.
وقال الإرياني إن "مليشيا الحوثي نهبت 70 مليار ريال من إيرادات تجارة الوقود في البنك المركزي بالحديدة“.
وأضاف ”هذه المبالغ إضافة إلى الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث (الأممي مارتن غريڤيث) دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة (وقود) لم يؤديا إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها“.
واتهم الإرياني، الجماعة بـ"الاستحواذ على الوقود في مناطقها والمتاجرة به في السوق السوداء"، مضيفًا ”تجارة الوقود تمثل مايزيد عن 45% من الإيرادات التي يمول منها الحوثيون حربهم على اليمنيين ودول الجوار“.
وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول الأمر، لم يصدر عنها أي بيان للحديث عن هذا الاتهام.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم ايداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن