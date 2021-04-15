للمرة الأول.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 200ألف حالة خلال 24 ساعة في هذه الدولة

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سجلت الهند 200 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» خلال الساعات الـ24 الماضية وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم (الخميس)، فيما تستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في هذا البلد التي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل (نيسان). كذلك، سجّلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليون، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألف، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19»، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.
وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها نحو مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.
وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثانٍ بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول والذي أدى إلى بؤس على نطاق واسع في البلاد.
لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصاً ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي، التي فرضت هذا الأسبوع قيوداً أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة