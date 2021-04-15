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الملك سلمان يصدر قرارات جديدة ومهمة

الخميس 15 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، صباح اليوم الخميس، أمرا ملكيا بتعين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا له بمرتبة وزير.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في الأمر الملكي أن الملك سلمان أمر بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا له بمرتبة وزير، لافتا إلى "تبليغ الأمر الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

 يشغل الأمير مشعل -أكبر أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود- منصب محافظ محافظة جدة منذ 1997، وهو عضو في هيئة البيعة عن أبناء الأمير ماجد.

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