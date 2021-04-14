دعوة أمريكية توجه للحوثيين بخصوص محافظة مأرب

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مارب

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دعا المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى وقف الهجوم الحوثي على مأرب و "استغلال اللحظة والعمل معاً للوصول إلى حل تفاوضي".

وقال ليندركينغ، في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الأميركية على حسابها لشؤون الشرق الأدنى في "تويتر"، أمس، إن "الشعب اليمني يعاني بشدة، ولابد على الأطراف المتنازعة كافة العمل معاً للوصول إلى حل سياسي".

وأضاف: "نستطيع أن نصنع السلام بدعم وتضافر الجهود كافة، ووقف الهجوم في مأرب، وحقيقة نريد منهم جميعاً الالتزام بشكل جدي بالمفاوضات وبإيمان قوي، لأن الشعب اليمني يعاني، ويجب علينا العمل معاً"، حسب الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في بيان، أول من أمس، أن ليندركينغ ناقش خلال زيارته ألمانيا أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب في اليمن، بما في ذلك استئناف المحادثات السياسية والإنهاء الفوري للهجوم في مأرب، وذلك خلال لقائه ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وألمانيا، والكويت، والسويد، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث