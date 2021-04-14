اصابات ووفيات جديدة بكورونا في 5 محافظات والصحة تدشن توزيع اللقاح على 13 محافظة

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن،اليوم الأربعاء،تسجيل 75 إصابة مؤكدة، وعشر حالات وفاة (اثنتان في تعز، وسبع في حضرموت وحالة واحدة في لحج).
وسجلت اللجنة ايضا 58 حالة شفاء (26 في تعز، و12 في حضرموت، و17 في شبوة وثلاث في لحج).
وأوضحت اللجنة أن الإصابات الجديدة 34 حالة منها في محافظة لحج، و19 في تعز، و15 في حضرموت، وست في عدن وحالة واحدو في المهرة.
في سياق متصل دشنت الصحة اليمنية، الاربعاء، عملية توزيع لقاحات كورونا على 13 محافظة تابعة للحكومة الشرعية.