معين عبدالملك يطلع من محافظ مأرب على الوضع العسكري وثلاثة ملفات اخرى مهمة

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أجرى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للوقوف على مستجدات الأوضاع في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والصحية، والوضع الإنساني والاغاثي المقدم للنازحين الفارين من مخيماتهم التي طالتها يد الاجرام الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ووفق وكالة سبأ؛ اطلع رئيس الوزراء خلال الاتصال، على تفاصيل الوضع العسكري والميداني وما يقدمه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بالتفاف من الشعب اليمني لإفشال الهجمات الانتحارية للمليشيات الحوثية الانقلابية على أطراف محافظة مأرب، على طريق استكمال تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية.

كما اطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب، على الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، وكذا الجهود المبذولة للتعامل مع الموجة الثانية من جائحة كورونا، إضافة الى أوضاع النازحين وما تتعرض له مخيماتهم من استهداف حوثي ممنهج بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وما تسبب به ذلك من موجة نزوح جديدة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان العمليات الارهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب واستهداف مخيماتهم، تحدي سافر للجهود والتحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن، وتجسد حقيقة طبيعة المشروع الدموي والعنصري لهذه المليشيات المرتهنة لأجندة النظام الإيراني.

ولفت الى ان افعال المليشيات المشينة والمستمرة ضد المدنيين والنازحين في مارب وغيرها من مناطق اليمن، يؤكد عدم رغبتها او جنوحها للسلام.

وأشاد رئيس الوزراء، بالأداء الفاعل لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب والاجهزة الامنية والتنفيذية، في تسيير العمل الخدمي والتنموي وتكريس اجواء الاستقرار وترتيب اولوياتها بشكل ناجح، ودعم الحكومة الكامل لهذه الجهود.

ونوه بما يسطره المقاتلين الاشاوس من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف ميادين العزة والشرف وهم يذودون بشجاعة عن أرض اليمن ومكتسباته في وجه عصابة كهنوتية إجرامية.

معرباً عن تقديره للدعم الأخوي الصادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.

بدوره عبر محافظ مأرب، عن شكره لاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء الدائمة لتطورات الاوضاع الميدانية والخدمية والتنموية في المحافظة.

واستعرض المحافظ العرادةً الجهود المبذولة للتعاطي مع مختلف الأوضاع خاصة في الجوانب الإنسانية والاغاثية والصحية، والدعم المطلوب من الحكومة.