أكثر من 50 يمنيا لقوا حتفهم غرقا في البحر بينهم نساء وأطفال

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لقي أكثر من خمسين مهاجرا يمنيا (غير شرعيين) حتفهم بتحطم قارب كان يقلهم بالقرب من شواطئ جيبوتي، وفق بيان لشرطة خفر السواحل الجيبوتية، اليوم الأربعاء.
وأفادت الشرطة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأنه في الليلة الفاصلة بين 11 و12 أبريل الجاري، غرق مركب بحري يقل مهاجرين غير شرعيين من اليمن في شاطئ غيهاريا، بالمياه الشمالية لجمهورية جيبوتي.
وأضافت الشرطة أن فرق إنقاذ ودورات المراقبة البحرية لحرس السواحل الجيبوتي حضرت بسرعة إلى مكان الحادثة، وساعدت في إنقاذ 12 شخصا بينهم إمرأة حامل وطفلة، فيما غرق أكثر من خمسين آخرين.
وأشارت إلى أنه تم انتشال 35 جثة ودفنها، بينها 14 إمرأة وفتاة، فيما تم تحديد مواقع 15 جثة أخرى يجري البحث عنها وانتشالها.
وأعلنت شرطة خفر السواحل الجيبوتية أن البحث لا زال جاريا عن أي ناجين محتملين أو مفقودين، وكذلك رفات الضحايا الآخرين.
ونشر السلطات صورا لعملية انتشال الجثث ودفنها، وإنقاذ الناجين.
وزادت هجرة اليمنيين،مع استمرار الحرب،منذ ستة اعوام، وتردي الوضع المعيشي في البلد منذ انقلاب الحوثي في 2014.