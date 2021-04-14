آخر الاخبار

مبادرة يمنية تكشف عن أبرز تجار إمبراطورية الحوثي الإقتصادية انقلاب جديد للمليشيات الحوثية في صنعاء وحوثنة المناصب التعليمية يدخل حيز التنفيذ ب5خطوات..كيف تتجنب الصداع خلال شهر رمضان المبارك المبعوث الأمريكي لليمن يوجه رسالة هامة وعاجلة لكل اليمنيين بالغة العربية وهذا مضمونها تركي آل الشيخ يتصدر مسلسلات رمضان في اليوم الأول بمشهدين مفاجئين بعد التطورات العسكرية والدبلوماسية المقلقة بين البلدين ..الصين توجه رسالة خاصة وشديدة اللهجة إلى أمريكا قرارات جديدة في الصومال وواشنطن تهدد بفرض عقوبات قاسية عليها سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم بصاروخ قبالة سواحل الإمارات اليمن تناقش مع الإدارة الامريكية سبل تحسين المنظومة الكهربائية دولة خليجية تسمح للمطاعم بالعمل نهار رمضان دون شروط

ب5خطوات..كيف تتجنب الصداع خلال شهر رمضان المبارك

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 141
 

 

 كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في السعودية، عن 5 خطوات لتجنب الصداع في شهر رمضان.

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعض النصائح للوقاية من الصداع الذي يصيب البعض، بسبب الصيام.

وقالت المديرية إن التوقف المفاجئ عن التدخين والكافيين، قد يسبب الصداع أثناء الصيام.

 وأشارت إلى أنه يمكن تجنب ذلك عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي بشكل تدريجي، موضحة نصائح إضافية تساعد على الوقاية من الصداع أثناء الصيام في رمضان.

وتضمنت النصائح، تجنب الإجهاد الذهني والبدني، واتباع نظام غذائي صحي، وتناول كمية كافية من السوائل، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إقراء أيضاً
6 أطعمة مهمة وضرورية في رمضان تعطي شعورا طويلاً بالشبع وتفقد الوزن
تعرف على طرق علاج الحساسية الموسمية
منظمة إسلامية تقاضي فيسبوك ..وهذا هو السر
4طرق وعلامات بسيطة لمعرفة نوع الجنين في بطن الأم ذكر..ام ..أنثى
علماء يكتشفون السر الذي يجعل العسل "فيه شفاء للناس"
6أشياء بسيطة ويجب القيام بها لتجنب نوبات الصداع الشديد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس