تركي آل الشيخ يتصدر مسلسلات رمضان في اليوم الأول بمشهدين مفاجئين

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تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عددا من مسلسلات رمضان ومحرك البحث "غوغل"، بعد أن جاء ذكر اسمه في الحلقة الأولى من مسلسلين.
جاء ذكر تركي آل الشيخ، في مسلسل "ستديو 21" الذي يعرض على شاشة قنوات MBC، ويقدم عدداً من الاسكتشات الكوميدية ويستعرض أحداثه داخل الاستديو ومكاتب قناة فضائية في قوالب كوميدية.
وقلد الفنان خالد فراج شخصية تركي آل الشيخ في أكثر من مقلب وتصدر اسمه الترند السعودي فور ظهور هذه اللقطات، وعلق المستشار تركي آل الشيخ على حسابه فى تويتر ساخراً :"حبيبي خالد الفراج.. حنوحش بعض".
المرة الثانية لظهور المستشار تركي آل الشيخ جاءت في مسلسل "ملوك الجدعنة" في حوار بين نجمي المسلسل يوسف شعبان وعمرو سعد.
الحوار بين بطلي العمل جاء حول افتتاح مشروع وعدم توافر الأموال اللازمة لذلك ليرد عليه يوسف شعبان:"فاكر نفسك تركي آل الشيخ"، ليكون الحوار بينهما أنه لن يشتري نادي ألميريا الإسباني بهذا المشروع في ظل الظروف المادية بينهما.
مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وغيرهم، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى