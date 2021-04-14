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اليمن تناقش مع الإدارة الامريكية سبل تحسين المنظومة الكهربائية

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - مارب
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بحث وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، سبل تحسين وتطوير المنظومة الكهربائية في اليمن.

وقال كلشات، في تغريدة على تويتر: التقينا اليوم الثلاثاء 13 أبريل بالسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل في العاصمة السعودية الرياض وتم بحث وضع المنظومة الكهربائية في اليمن وسبل تحسينها وتطويرها.

وتعاني اليمن من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مما أدى لاندلاع احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمة بالتزامن مع دخول فصل الصيف وشهر رمضان.

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