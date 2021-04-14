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تفاصيل مكالمة هاتفية بين العاهل السعودي الملك سلمان وأمير قطر

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الاثنين بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوكالة أن الملك سلمان بادله التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

من جهتها ذكرت وكالة الأباء القطرية الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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