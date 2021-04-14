سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم بصاروخ قبالة سواحل الإمارات اليمن تناقش مع الإدارة الامريكية سبل تحسين المنظومة الكهربائية دولة خليجية تسمح للمطاعم بالعمل نهار رمضان دون شروط تعرف عليهم .. 8 أشخاص فقط يمتلكون تريليون دولار من ثروات العالم تفاصيل مكالمة هاتفية بين العاهل السعودي الملك سلمان وأمير قطر الحكم الذي أثار غضب رونالدو يتعرض لعقوبة قاسية جدا! تعرف على العاصمة التي هي الأقل بطالة بين أكبر عواصم العالم من وسط الرياض رامز جلال يوقع ضحاياه في برنامجه الجديد ويكشف عن قائمة الفنانات والنجوم الذين وقعوا في شباكه نجل الفنان عادل إمام الأعلى أجرا في رمضان بمبلغ فلكي محمد الربع يرد على جمهوره حول موعد عودته وهل له برنامج في رمضان
أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الاثنين بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت الوكالة أن الملك سلمان بادله التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
من جهتها ذكرت وكالة الأباء القطرية الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.