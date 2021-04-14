من وسط الرياض رامز جلال يوقع ضحاياه في برنامجه الجديد ويكشف عن قائمة الفنانات والنجوم الذين وقعوا في شباكه

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف رامز جلال عن بوستر واسم البرنامج وهو “رامز عقله طار”، حيث بدأ الجمهور يبحث لمعرفة ضيوف البرنامج هذا العام.

ونقدم قائمة بأبرز ضحايا البرنامج “رامز عقله طار”:

– سمية الخشاب

– أحمد سعد

– ويزو

– ريهام حجاج

– ملك قورة

– محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك

– مجدي قفشة لاعب الأهلي

– محمد هاني لاعب الأهلي

– مروان محسن لاعب الأهلي

– فرجاني ساسي لاعب الزمالك

– أشرف بن شرقي لاعب الزمالك

كما تم الكشف عن بعض تفاصيل البرنامج ومنها أن التصوير تم في الرياض بالمملكة، أما عن طبيعة المقلب، فيدور داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله، ويعتمد رامز جلال على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي تم تغييره هذا العام.