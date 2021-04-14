محمد الربع يرد على جمهوره حول موعد عودته وهل له برنامج في رمضان

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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وعد الإعلامي، محمد الربع ،جمهوره ومتابعيه، بموسم جديد من برنامجه الساخر (رئيس الفصل).

وكتب الربع منشورا -تابعه محرر مأرب برس- الثلاثاء، على صفحته في فيسبوك، رد فيه على من يسأل، هل له برنامج في رمضان هذا العام.

وقال الربع، انه سيعود بعد عيد الفطر ولا يوجد لديه برنامج في رمضان.

وكان الربع قد عرض 15 حلقة من برنامج رئيس الفصل2 على منصة يوتيوب ،ثم أعلن قبل اسبوع نهاية الموسم الثاني.

ولأول مرة تغيب برامج محمد الربع في رمضان، حيث ظهر خلال السنوات الأخيرة في أكثر من قناة وبرنامج ، أبرزها عاكس خط ورئيس الفصل، لكنه لجأ للعمل على قناته في يوتيوب بعرض حلقة واحدة كل اسبوع، من برنامج رئيس الفصل 2، الذي بثت قناة بلقيس حلقات موسمه الاول،في رمضان العام الماضي.