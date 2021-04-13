معارك بالقرب من مفرق الجوف تخلف عشرات القتلى والجرحى والجيش يعلن كسر الهجوم

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مأرب

عدد القراءات 621

أعلنت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، كسر هجومً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مارب.

وتمكن الجيش الوطني من كسر هجوم شنته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بالقرب من مفرق الجوف، وأجبرتها على الفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى، وفق موقع الجيش.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني آليات المليشيا الحوثية وتعزيزاتها وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال أن أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة وكمّيات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.