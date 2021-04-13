5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان مواطن يمني مختطف منذ العام 2018

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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خصص برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية، مكافأة تصل لخمسة ملايين دولار أمريكي، لمن يدلى بمعلومات عن مكان مواطن يمني يحمل الجنسية الأمريكية، اختطف في اليمن منذ العام 2018.

وقال البرنامج في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي،يوم الاثنين، إن المواطن عبدالباري الكتف، الأمريكي الجنسية، اختطف من منزله أواخر شهر أغسطس 2018 في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأعلن البرنامج عن مكافأة قد تصل لخمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى تحديد مكانه أو إعادته بأمان.

ولم يشير البرنامج الى اي جهة متورطة في عملية الاختطاف او الدوافع والأسباب.