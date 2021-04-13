5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان مواطن يمني مختطف منذ العام 2018 أمهات المختطفين يطلقن دعوة عاجلة بمناسبة حلول رمضان أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء مساء اليوم هل يزيد الصيام من احتمالات الإصابة بكورونا ..؟والصحة العالمية تكشف الحقيقة هنا حشد قوات عسكرية ضخمة في الحدود واستعدادات غير مسبوقة وتوتر في الوضع الميداني للمنطقة صدمة في تركيا بعد هذا القرار الروسي المفاجئ محكمة كويتية تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقضي بإلقاء القبض لرئيس الوزراء السابق لهذا السبب هيئة قناة السويس تعلن شرط الإفراج عن السفينة ومحكمة مصرية تحديد مبلغ التعويضات الواجب سداده حملة اعتقالات واسعة للمليشيات الحوثية تطال أطباء رفضوا الإلتحاق بجبهات القتال لتعويض الخسائر في جبهات مأرب تركيا وليبيا تجددان تمسكهما بالإتفاق البحري المثير للجدل والذي أغضب الكثير من الدول
خصص برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية، مكافأة تصل لخمسة ملايين دولار أمريكي، لمن يدلى بمعلومات عن مكان مواطن يمني يحمل الجنسية الأمريكية، اختطف في اليمن منذ العام 2018.
وقال البرنامج في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي،يوم الاثنين، إن المواطن عبدالباري الكتف، الأمريكي الجنسية، اختطف من منزله أواخر شهر أغسطس 2018 في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأعلن البرنامج عن مكافأة قد تصل لخمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى تحديد مكانه أو إعادته بأمان.
ولم يشير البرنامج الى اي جهة متورطة في عملية الاختطاف او الدوافع والأسباب.