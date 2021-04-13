أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، 13 ابريل 2021:
في صنعاء
شراء الدولار 597
بيع الدولار 599
شراء السعودي 157.30
بيع السعودي 157.60
في عدن
شراء الدولار 863
بيع الدولار 867
شراء السعودي 227
بيع السعودي 228