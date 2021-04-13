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أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء مساء اليوم

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 942

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، 13 ابريل 2021:

في صنعاء 

 شراء الدولار 597

بيع الدولار 599

شراء السعودي 157.30

بيع السعودي 157.60

في عدن

 شراء الدولار 863

بيع الدولار 867

شراء السعودي 227

بيع السعودي 228

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