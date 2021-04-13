هل يزيد الصيام من احتمالات الإصابة بكورونا ..؟والصحة العالمية تكشف الحقيقة هنا حشد قوات عسكرية ضخمة في الحدود واستعدادات غير مسبوقة وتوتر في الوضع الميداني للمنطقة صدمة في تركيا بعد هذا القرار الروسي المفاجئ محكمة كويتية تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقضي بإلقاء القبض لرئيس الوزراء السابق لهذا السبب هيئة قناة السويس تعلن شرط الإفراج عن السفينة ومحكمة مصرية تحديد مبلغ التعويضات الواجب سداده حملة اعتقالات واسعة للمليشيات الحوثية تطال أطباء رفضوا الإلتحاق بجبهات القتال لتعويض الخسائر في جبهات مأرب تركيا وليبيا تجددان تمسكهما بالإتفاق البحري المثير للجدل والذي أغضب الكثير من الدول 6 أطعمة مهمة وضرورية في رمضان تعطي شعورا طويلاً بالشبع وتفقد الوزن محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام لاعب كرة قدم مصري سابق يستغيث بالسيسي لإنقاذه في اليمن
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، حقيقة مضاعفة الصيام لاحتمالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك مع انطلاق شهر رمضان.
ونفت المنظمة في تغريدة لمكتبها في القاهرة، وجود علاقة بين الصيام وكورونا، وقالت "لا يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب الصيام في زيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وحسمت الأمر بالقول: "طالما صحتنا كويسة نقدر نصوم".
ونصحت المنظمة المصابين بالفيروس أو من لا تزال لديهم أعراض بعد التعافي بضرورة الرجوع إلى "أهل التخصص في الطب والدين".
كل عام وأنتم بخير! بخصوص الصيام وقت الكورونا، مفيش دليل طبي على إن الصيام بيزود احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19، فطالما صحتنا كويسة نقدر نصوم، أما في حالة الإصابة بالفيروس أو الناس اللي لسة عندها أعراض بعد التعافي منه فنرجع لأهل التخصص في الطب والدين.
وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل تذهب إلى أن الصيام قد يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا دون ذكر دلائل أو أسانيد طبية