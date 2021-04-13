هل يزيد الصيام من احتمالات الإصابة بكورونا ..؟والصحة العالمية تكشف الحقيقة هنا

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، حقيقة مضاعفة الصيام لاحتمالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك مع انطلاق شهر رمضان.

ونفت المنظمة في تغريدة لمكتبها في القاهرة، وجود علاقة بين الصيام وكورونا، وقالت "لا يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب الصيام في زيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسمت الأمر بالقول: "طالما صحتنا كويسة نقدر نصوم".

ونصحت المنظمة المصابين بالفيروس أو من لا تزال لديهم أعراض بعد التعافي بضرورة الرجوع إلى "أهل التخصص في الطب والدين".

كل عام وأنتم بخير! بخصوص الصيام وقت الكورونا، مفيش دليل طبي على إن الصيام بيزود احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19، فطالما صحتنا كويسة نقدر نصوم، أما في حالة الإصابة بالفيروس أو الناس اللي لسة عندها أعراض بعد التعافي منه فنرجع لأهل التخصص في الطب والدين.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل تذهب إلى أن الصيام قد يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا دون ذكر دلائل أو أسانيد طبية