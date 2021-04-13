هل يزيد الصيام من احتمالات الإصابة بكورونا ..؟والصحة العالمية تكشف الحقيقة هنا حشد قوات عسكرية ضخمة في الحدود واستعدادات غير مسبوقة وتوتر في الوضع الميداني للمنطقة صدمة في تركيا بعد هذا القرار الروسي المفاجئ محكمة كويتية تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقضي بإلقاء القبض لرئيس الوزراء السابق لهذا السبب هيئة قناة السويس تعلن شرط الإفراج عن السفينة ومحكمة مصرية تحديد مبلغ التعويضات الواجب سداده حملة اعتقالات واسعة للمليشيات الحوثية تطال أطباء رفضوا الإلتحاق بجبهات القتال لتعويض الخسائر في جبهات مأرب تركيا وليبيا تجددان تمسكهما بالإتفاق البحري المثير للجدل والذي أغضب الكثير من الدول 6 أطعمة مهمة وضرورية في رمضان تعطي شعورا طويلاً بالشبع وتفقد الوزن محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام لاعب كرة قدم مصري سابق يستغيث بالسيسي لإنقاذه في اليمن
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن نقل عدة أفواج عسكرية تابعة للجيش الروسي إلى الحدود الغربية لمواجهة تهديدات "الناتو" الأخيرة.
وقال شويغو خلال اجتماع في ضواحي موسكو الشمالية: "تم بنجاح نقل جيشين وثلاث وحدات من قوات الإنزال الخاصة إلى الحدود الروسية الغربية في مناطق التدريب العسكري خلال ثلاثة أسابيع".
وأكد شويغو أن "القوات أظهرت الاستعداد التام والقدرة على القيام بمهامها لضمان الأمن العسكري للبلاد".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أنه بصدد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خطوة قد تؤجج التوترات مع موسكو التي أبدت اعتراضها على هذه التدريبات العسكرية.
وحذرت روسيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) من إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا سوف تتخذ "إجراءات إضافية" إذا أقدم الناتو على مثل تلك الخطوة