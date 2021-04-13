صدمة في تركيا بعد هذا القرار الروسي المفاجئ محكمة كويتية تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقضي بإلقاء القبض لرئيس الوزراء السابق لهذا السبب هيئة قناة السويس تعلن شرط الإفراج عن السفينة ومحكمة مصرية تحديد مبلغ التعويضات الواجب سداده حملة اعتقالات واسعة للمليشيات الحوثية تطال أطباء رفضوا الإلتحاق بجبهات القتال لتعويض الخسائر في جبهات مأرب تركيا وليبيا تجددان تمسكهما بالإتفاق البحري المثير للجدل والذي أغضب الكثير من الدول 6 أطعمة مهمة وضرورية في رمضان تعطي شعورا طويلاً بالشبع وتفقد الوزن محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام لاعب كرة قدم مصري سابق يستغيث بالسيسي لإنقاذه في اليمن «حـزب الإصـلاح» يوجه رسائل هامة للداخل والخارج .. بيـان 6 دول تبدأ صيام رمضان يوم الأربعاء... وانقسام داخل بلدين عربيين
أكد مصدر في قطاع السياحة أن القطاع في تركيا صدم بقرار روسيا المتعلق بتقييد الحركة الجوية بشكل كبير وإلغاء بعض الرحلات الجوية مع تركيا، فقد كان قطاع السياحة يعتمد كثيرا على السياح الروس وخاصة في الأسابيع المقبلة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا МИД РФ روسيا: نتوقع أن تتخذ تركيا مقاربة مسؤولة تجاه اتفاقية "مونترو" "لقد صدمنا.
الفنادق التي تم التخطيط لافتتاحها هذا الموسم وسط توقعات بإقبال السياح الروس، الآن عليهم تأجيل بدء العمل. لا يوجد أحد ليحل محل الروس، لأن قلة من الناس يأتون من أوروبا الآن، والسياح الأتراك خلال شهر رمضان (من 13 أبريل إلى 12 مايو) لا يتحركون، فهذه فترة هدوء تقليدية في السياحة الداخلية. بالنسبة لصناعة السياحة، ستكون هذه فترة صعبة للغاية ".
وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس وزراء روسيا الاتحادية تاتيانا غوليكوفا إن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا قد اتخذ قرارا بتقييد الحركة الجوية مع تركيا في الفترة من 15 أبريل إلى 1 يونيو. وبحسب المصدر نفسه، أكملت الدولة التركية دفع الإعانات لأولئك الذين أُجبروا على البطالة بسبب الوباء.
وقال "الآن، عندما يضطرون لترك العمل، لن يتمكنوا من بدء العمل مرة أخرى، وستستمر البطالة القسرية.
ماذا سيكون رد فعل الدولة، ولا يزال غير معروف ما إذا كانت المساعدة المالية ستستمر".
وأضاف المحاور أن إنهاء روسيا للرحلات مع تركيا يمكن أن يكون له عواقب سلبية في الأسواق الأخرى. وأضاف أن "دولاً أخرى قد تحذو حذو السلطات الروسية"