تركيا وليبيا تجددان تمسكهما بالإتفاق البحري المثير للجدل والذي أغضب الكثير من الدول

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل الذي أغضب جيرانهما في شرق البحر المتوسط، بعد اجتماعهما في أنقرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال إردوغان، خلال إحاطة صحافية مشتركة مع الدبيبة: «جددنا اليوم عزمنا بشأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019»، وأضاف أن أنقرة سترسل 150 ألف جرعة لقاح لـ«كوفيد - 19» إلى ليبيا في إطار دعم لمواجهة الجائحة.

وعُقد، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا في أنقرة، برئاسة إردوغان والدبيبة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره عدد كبير من الوزراء ومسؤولون معنيون من كلا البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الجانبان سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، خصوصاً الاقتصادي، بين بلديهما.

وكان وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيراً ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس (آذار) الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الحالي