«حـزب الإصـلاح» يوجه رسائل هامة للداخل والخارج .. بيـان

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح مساء اليوم الإثنين القيادة السياسية والحكومة الشرعية والقوى الوطنية لتوحيد الصف وتعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وجاء ذلك بمناسبة البيان الصادر عن الأمانة العامة للحزب بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وطالب حزب الإصلاح من الحكومة اليمنية دعم معركة التحرير وتسخير كافة الإمكانيات في سبيلها، كما دعا الحكومة إلى إيلاءالجيش الوطني الإهتمام الأكبر لإستعادة الدولة المخطوفة، وتعزيز صموده في المعركة الوطنية بكافة أشكال الدعم، وفي مقدمتها منح المنتسبين إلى الجيش حقوقهم.

وقال إن مليشيات الحوثي لا زالت تستهدف المدنيين وترسل الصواريخ والمسيّرات المفخخة لقصف المدن والأحياء اليمنية وفي مقدمتها مأرب المكتظة بالنازحين إلى جانب استمرار الأعمال العدائية ضد الأعيان المدنية السعودية،ورفضها لمبادرات السلام، مديناً إصرار الحوثيين على استمرار الحرب وإراقة الدماء واستهداف مخيمات النازحين.

وعبر عن إستغرابه من صمت المجتمع الدولي إزاء ممارسات الحوثيين الإجرامية وانتهاكاتهم، مشيراً إلى أن ذلك الصمت شجع جماعة الحوثي على ارتكاب المزيد حيث ورفعهم من قائمة الإرهاب أعطاهم الضوء الأخضر للإستمرار في أعمالهم العدائية.

ودعا حزب الإصلاح الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية في إدارة الشأن العام وتوفير الخدمات للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي والتسريع بخطوات إستعادة الدولة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.