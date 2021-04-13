«صنعـاء» تستقبل رمضان بإجراءات «حـوثيـة» تُحرّمها وتجرّمها الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.. «الحوثي يغتصب املاك الغير»

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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لم تكتفي المليشيات الحوثية بسرقة مرتبات المواطنين في مناطق سيطرتها وحرمانهم من مصادر دخلهم اليومي حتى وصل بها الحال اليوم الى شرعنة اغتصاب املاكهم من العقارات السكنية.

مصادر مطلعة في صنعاء أوضحت لـ«مأرب برس» اليوم الاثنين بأن توجيهات حوثية عليا جديدة صدرت خلال اليومين الماضيين تشرعن للمليشيات الحوثية جريمة اغتصاب ملك الغير التي تحرمها وتجرمها الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

وقالت المصادر بأن التوجيهات الحوثية العليا خاطبت أقسام الشرطة الحوثية في صنعاء بإستخدام القوة ضد ملاك العقارات والبيوت السكنية المؤجرة للمشرفين الحوثيين في حال طالبوا بإخلاء عقاراتهم او اقدموا على رفع أسعار إيجارات شققهم السكنية .

وقالت المصادر بأن المليشيات الحوثية الايرانية قد أوعزت لمشرفيها الذين يحتلون الالاف من الشقق السكنية بـ الإبلاغ عن اي تحرك ضدهم من قبل مالكي العقارات التي تحتلها منذ اجتياح العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر على ان المساعي الحوثية الجديدة تعمل على شرعنة ظاهرة اغتصاب املاك الغير ووضع اليد عليها بفرض سياسة الأمر الواقع على الملاك الذين لا حول لهم ولا قوة.

المصادر اكدت ايضاً بأن التوجيهات الحوثية سيتم التعامل معها والبدء في تنفيذها تحت قوة السلاح خلال الايام القليلة القادمة تحت يافطة «التخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار»