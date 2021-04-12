هل حقا انسحب العكيد أبو النار من مسلسل باب الحارة ؟

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت مواقع فنية عربية، أن الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن انسحاب الممثل السوري ​علي كريم​ من مسلسل باب الحارة غير صحيحة أبداً. وأنه سيكون ضمن قائمة أبطال الجزء الحادي عشر بشخصية “العكيد أبو النار”.

و يعد أبو النار من الممثلين القلائل الذين لم يغيبوا عن مسلسل باب الحارة منذ جزئه الأول وحتى الأخير إلى جانب آخرين. مثل أمية ملص ومحمد قنوع وأيمن بهنسي وهدى شعراوي.

يشار إلى أن علي كريم سيطل خلال رمضان في عدة أعمال أخرى منها “حارة القبة”. مع المخرجة رشا شربتجي و”بعد عدة سنوات” مع المخرج عبد الغني بلاط”.