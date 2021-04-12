اليمن تعلن الحرب على فيروس كورونا ب5 مليار ريال هل حقا انسحب العكيد أبو النار من مسلسل باب الحارة ؟ دولة عربية يرتفع دينها الخارجي إلى 129.2 مليار دولار في حدث أذهل الجميع .. عروس مصرية يعود لها بصرها عقب طلاقها الشيخ حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها تقدم جديد للجيش الوطني جنوب تعز أحمد الشقيري يعود في رمضان عبر برنامج رائع تعرف عليه - فيديو شابة سعودية تعين أمينا عاما لمنظمة دولية في مجال التعاون الرقمي عملية عسكرية للجيش الوطني بعد الفجر تحقق انتصارات كبيرة وتقدما جديدا غرب مأرب نجم مصري يلمع في "الديربي" اليوناني ويهدد رقم صلاح
قالت مواقع فنية عربية، أن الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن انسحاب الممثل السوري علي كريم من مسلسل باب الحارة غير صحيحة أبداً. وأنه سيكون ضمن قائمة أبطال الجزء الحادي عشر بشخصية “العكيد أبو النار”.
و يعد أبو النار من الممثلين القلائل الذين لم يغيبوا عن مسلسل باب الحارة منذ جزئه الأول وحتى الأخير إلى جانب آخرين. مثل أمية ملص ومحمد قنوع وأيمن بهنسي وهدى شعراوي.
يشار إلى أن علي كريم سيطل خلال رمضان في عدة أعمال أخرى منها “حارة القبة”. مع المخرجة رشا شربتجي و”بعد عدة سنوات” مع المخرج عبد الغني بلاط”.