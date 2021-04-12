اليمن تعلن الحرب على فيروس كورونا ب5 مليار ريال هل حقا انسحب العكيد أبو النار من مسلسل باب الحارة ؟ دولة عربية يرتفع دينها الخارجي إلى 129.2 مليار دولار في حدث أذهل الجميع .. عروس مصرية يعود لها بصرها عقب طلاقها الشيخ حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها تقدم جديد للجيش الوطني جنوب تعز أحمد الشقيري يعود في رمضان عبر برنامج رائع تعرف عليه - فيديو شابة سعودية تعين أمينا عاما لمنظمة دولية في مجال التعاون الرقمي عملية عسكرية للجيش الوطني بعد الفجر تحقق انتصارات كبيرة وتقدما جديدا غرب مأرب نجم مصري يلمع في "الديربي" اليوناني ويهدد رقم صلاح
سارع زوج الدكتوره جريس في إجراءات الطلاق متجرداً ومتنصلا من كل العهود التي يحملها عقد الزواج بعد أن علم أنها أصبحت عمياء.
وكانت الدكتوره جريس تستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه في الفترة التي تعرفت فيها إلى زوجها في لندن .ليتم عقد القران في لندن ونزل الزوج إلى مصر لتجهيز عش الزوجية وإذا بالقدر يحطم آمال الدكتوره جريس فصدمتها سيارة مسرعة وترتب على تلك الحادثة أنها فقدت بصرها.
شعرت دكتوره جريس بالحسرة والحزن وقررت ألا تصارح زوجها بذلك الخبر إلا بعد نزولها إلى مصر وجاء الموعد المنتظر ووقف الزوج في المطار في لهفة وشوق في انتظار المحبوبة ولكنه فوجئ بها تتحسس الطريق وعلم بأمر الحادث الذي تعرضت له وسارع برفع دعوى طلاق عن طريق محاميه.
ويبدو أن القدر جاء في تلك اللحظة ليلعب دورا في حياة الدكتوره جريس فمجرد ما استلمت ورقة طلاقها عاد إليها بصرها في معجزه إلهية أذهلت الجميع الأمر الذي جعل زوجها يعاود التفكير في إتمام الزواج مرة أخرى ولكنها رفضت رفضا تاما.