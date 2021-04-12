في حدث أذهل الجميع .. عروس مصرية يعود لها بصرها عقب طلاقها

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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سارع زوج الدكتوره جريس في إجراءات الطلاق متجرداً ومتنصلا من كل العهود التي يحملها عقد الزواج بعد أن علم أنها أصبحت عمياء.

وكانت الدكتوره جريس تستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه في الفترة التي تعرفت فيها إلى زوجها في لندن .ليتم عقد القران في لندن ونزل الزوج إلى مصر لتجهيز عش الزوجية وإذا بالقدر يحطم آمال الدكتوره جريس فصدمتها سيارة مسرعة وترتب على تلك الحادثة أنها فقدت بصرها.

شعرت دكتوره جريس بالحسرة والحزن وقررت ألا تصارح زوجها بذلك الخبر إلا بعد نزولها إلى مصر وجاء الموعد المنتظر ووقف الزوج في المطار في لهفة وشوق في انتظار المحبوبة ولكنه فوجئ بها تتحسس الطريق وعلم بأمر الحادث الذي تعرضت له وسارع برفع دعوى طلاق عن طريق محاميه.

ويبدو أن القدر جاء في تلك اللحظة ليلعب دورا في حياة الدكتوره جريس فمجرد ما استلمت ورقة طلاقها عاد إليها بصرها في معجزه إلهية أذهلت الجميع الأمر الذي جعل زوجها يعاود التفكير في إتمام الزواج مرة أخرى ولكنها رفضت رفضا تاما.