تقدم جديد للجيش الوطني جنوب تعز

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تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية حيفان جنوبي تعز.
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع لمليشيا الحوثي في جبهة الأحكوم وسيطرت على مناطق مهمة بينها تلال الخضر والدبعي والخزان.
وأضافت المصادر، أن المواجهات العنيفة، خلفت عشرات القتلى والجرحى كما دمرت آليات عسكرية.
وأكدت أن قوات الجيش تواصل شن هجماتها على مواقع الحوثيين في مسعى لاستعادة السيطرة على جبهة الأحكوم كاملة.