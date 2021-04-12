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أحمد الشقيري يعود في رمضان عبر برنامج رائع تعرف عليه - فيديو

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشف الإعلامي أحمد الشقيري، عن برنامج جديد له سيعرض على شاشة “إم بي سي”، خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر “الشقيري” برومو البرنامج، عبر حسابه في “إنستغرام”، قائلا: “بسم الله نبدأ برنامج “سين”.. اللهم اطرح له القبول في السماء والأرض”.

وعُرف الشقيري ببرامجه “خواطر”، و”قمرة”، و”إحسان من المدينة”، و”إحسان من الحرم” وغيرها، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً.

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