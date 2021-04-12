عملية عسكرية للجيش الوطني بعد الفجر تحقق انتصارات كبيرة وتقدما جديدا غرب مأرب

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأثنين، تقدماً جديداً في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، وسط معارك مستمرة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية شنّوا فجر اليوم هجوماً عنيفاً تمكنوا خلاله من استعادة مواقع مهمة في منطقة المشجح كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي وتستخدمها لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين".

وأضاف " أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.. مؤكداً أن مدفعية الجيش دمّرت عدداً من الأطقم الحوثية منها طقمًا كان يحمل ذخائر".

وأشار المصدر، الى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربتين و3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة.. فيما استهدف بغارات أخرى تعزيزات المليشيا في خطوط الإمداد الخلفية وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.