مناقشة اول رسالة ماجستير في مصر عن جامعة إقليم سبأ بمأرب سلطات الحوثيين تستقبل شهر رمضان بإعلان جرعة سعرية كبيرة.. تعرف على السعر الجديد لإسطوانة الغاز وشروط الحصول عليها خلاف جديد في اليمن حول بداية رمضان ودول تعلن إعادة تحري رؤية الهلال.. لماذا؟ الأرصاد اليمنية تبشر بهطول الأمطار على هذه المناطق وتحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة حصيلة بضحايا كورونا خلال عام كامل في اليمن و 12 مليون جرعة لقاح أحمدي نجاد يتحدث عن انهيار الجمهورية الإيرانية ويحدد متى سيحدث ذلك قرارات جديدة لمحافظ شبوة تخص ميناء قنا وشركة (Q.Z.Y)تعلن تمسكها بحقوقها القانونية ضاحي خلفان لم يدم صمة طويلاً ليطلق تصريحات مهمةو قوية لإيران بعد الهجوم على موقع نطنز النووي حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها السودان يطلق تصريحات نارية حول الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا قد تفجر الوضع عسكرياً من جديد
نال الباحث محمد صالح هندروس المنصوري درجة الماجستير في الإدارة من معهد البحوث والدراسات العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
الرسالة التي تعد اول رسالة ماجستير تناقش في مصر عن جامعة اقليم سبأ الواقعة بمحافظة مأرب (شرق اليمن) عنونت ب" تحليل العوامل المؤثرة في تنافسية الأداء المؤسسي " دراسة ميدانية على جامعة إقليم سبأ بالجمهورية اليمنية".
وتطرقت الرسالة إلى آلية إدارة الموارد البشرية في الجامعة والأداء التنافسي المؤسسي على كافة المستويات الإدارية بالجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة: أ.د. عادل محمدعبدالحليم استاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة القاهرة ( رئيساً ومشرفاً) أ.د. نفيسة محمدباشري استاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة القاهرة (مناقشا) أ.د.أماني محمدعامر استاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة القاهرة (مناقشا).
وأشادت لجنة التحكيم بمحتوى الرسالة وتضمنها لخطة تنفيذية للتوصيات والنتائج وأسلوبها العلمي مشيدين بجهود الباحث الواضحة في الدراسة.
حضر المناقشة جمع من أصدقاء الباحث والمهتمين من اليمنيين المتواجدين بالقاهرة.