مناقشة اول رسالة ماجستير في مصر عن جامعة إقليم سبأ بمأرب

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-القاهرة

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نال الباحث محمد صالح هندروس المنصوري درجة الماجستير في الإدارة من معهد البحوث والدراسات العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

الرسالة التي تعد اول رسالة ماجستير تناقش في مصر عن جامعة اقليم سبأ الواقعة بمحافظة مأرب (شرق اليمن) عنونت ب" تحليل العوامل المؤثرة في تنافسية الأداء المؤسسي " دراسة ميدانية على جامعة إقليم سبأ بالجمهورية اليمنية".

وتطرقت الرسالة إلى آلية إدارة الموارد البشرية في الجامعة والأداء التنافسي المؤسسي على كافة المستويات الإدارية بالجامعة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة: أ.د. عادل محمدعبدالحليم استاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة القاهرة ( رئيساً ومشرفاً) أ.د. نفيسة محمدباشري استاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة القاهرة (مناقشا) أ.د.أماني محمدعامر استاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة القاهرة (مناقشا).

وأشادت لجنة التحكيم بمحتوى الرسالة وتضمنها لخطة تنفيذية للتوصيات والنتائج وأسلوبها العلمي مشيدين بجهود الباحث الواضحة في الدراسة.

حضر المناقشة جمع من أصدقاء الباحث والمهتمين من اليمنيين المتواجدين بالقاهرة.