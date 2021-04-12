سلطات الحوثيين تستقبل شهر رمضان بإعلان جرعة سعرية كبيرة.. تعرف على السعر الجديد لإسطوانة الغاز وشروط الحصول عليها خلاف جديد في اليمن حول بداية رمضان ودول تعلن إعادة تحري رؤية الهلال.. لماذا؟ الأرصاد اليمنية تبشر بهطول الأمطار على هذه المناطق وتحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة حصيلة بضحايا كورونا خلال عام كامل في اليمن و 12 مليون جرعة لقاح أحمدي نجاد يتحدث عن انهيار الجمهورية الإيرانية ويحدد متى سيحدث ذلك قرارات جديدة لمحافظ شبوة تخص ميناء قنا وشركة (Q.Z.Y)تعلن تمسكها بحقوقها القانونية ضاحي خلفان لم يدم صمة طويلاً ليطلق تصريحات مهمةو قوية لإيران بعد الهجوم على موقع نطنز النووي حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها السودان يطلق تصريحات نارية حول الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا قد تفجر الوضع عسكرياً من جديد قرارات تعسفية جديدة للمليشيات الحوثية يحرم عدد كبير من وظائفهم في مناطق سيطرتها
فرضت سلطات الحوثيين، جرعة كبيرة في تسعيرة مادة الغاز المنزلي، بالتزامن مع استعداد اليمنيين، لاستقبال شهر رمضان.
ورفعت شركة الغاز التابعة للحوثيين بصنعاء، سعر الاسطوانة الواحدة بنسبة تصل الى 180% عن سعرها الرسمي الذي تحدده شركة صافر بمأرب.
وقالت شركة الغاز في تعميم صدر عنها امس الاحد: انه إبتداءً من يوم الإثنين ٢٠٢١/٠٤/١٢م ، سيتم تخصيص عدد 33 محطة من محطات تعبئة السيارات، لتعبئة الاسطوانات للمواطنين من الغاز المستورد، دون ان تحدد اسماء تلك المحطات .
وحددت الشركة سعر ٦٦٤٠ ريال للاسطوانة ٢٠ لتر على ان يتم تعبئة اسطوانة واحدة لكل مواطن بموجب البطاقة الشخصية.
واشترطت منع تعبئة الاسطوانة لأي طفل ، وكذا سيمنع تعبئة الإسطوانة المسربة او التالفة او منزوعة الطوق او القاعدة .
وذكرت بانه سيتم تخصيص مسدس تعبئة منفصل عن مسدس تعبئة السيارات.
وتابعت ان تخصيص محطات لتعبئة الغاز المنزلي يأتي لاول مرة منذ زمن.
وتباع مادة الغاز في مناطق الحوثيين بسعر 8 الى 10 آلاف ريال في السوق السوداء، فيما سعرها في الحصص التي توزع على المواطنين يصل بين 4 - 5 آلاف للاسطوانة الواحدة.
وكانت دائرة صافر للغاز، قد أكدت مطلع شهر مارس الماضي استمرارها بتوزيع مادة الغاز المنزلي على جميع المحافظات اليمنية بدون استثناء، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
ونوهت إلى أن "السعر الرسمي لإسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو (2300 )ريال للإسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من ( 3100 إلى 3500) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى".
ونفت "صافر" رفع أسعار الغاز، مؤكدة استمرار تدفقه بالسعر الرسمي وبنسبة أكبر خلال العام الحالي 2021 مقارنة بالعامين الماضيين 2019-2020م.