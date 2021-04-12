سلطات الحوثيين تستقبل شهر رمضان بإعلان جرعة سعرية كبيرة.. تعرف على السعر الجديد لإسطوانة الغاز وشروط الحصول عليها

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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فرضت سلطات الحوثيين، جرعة كبيرة في تسعيرة مادة الغاز المنزلي، بالتزامن مع استعداد اليمنيين، لاستقبال شهر رمضان.

ورفعت شركة الغاز التابعة للحوثيين بصنعاء، سعر الاسطوانة الواحدة بنسبة تصل الى 180% عن سعرها الرسمي الذي تحدده شركة صافر بمأرب.

وقالت شركة الغاز في تعميم صدر عنها امس الاحد: انه إبتداءً من يوم الإثنين ٢٠٢١/٠٤/١٢م ، سيتم تخصيص عدد 33 محطة من محطات تعبئة السيارات، لتعبئة الاسطوانات للمواطنين من الغاز المستورد، دون ان تحدد اسماء تلك المحطات .

وحددت الشركة سعر ٦٦٤٠ ريال للاسطوانة ٢٠ لتر على ان يتم تعبئة اسطوانة واحدة لكل مواطن بموجب البطاقة الشخصية.

واشترطت منع تعبئة الاسطوانة لأي طفل ، وكذا سيمنع تعبئة الإسطوانة المسربة او التالفة او منزوعة الطوق او القاعدة .

وذكرت بانه سيتم تخصيص مسدس تعبئة منفصل عن مسدس تعبئة السيارات.

وتابعت ان تخصيص محطات لتعبئة الغاز المنزلي يأتي لاول مرة منذ زمن.

وتباع مادة الغاز في مناطق الحوثيين بسعر 8 الى 10 آلاف ريال في السوق السوداء، فيما سعرها في الحصص التي توزع على المواطنين يصل بين 4 - 5 آلاف للاسطوانة الواحدة.

وكانت دائرة صافر للغاز، قد أكدت مطلع شهر مارس الماضي استمرارها بتوزيع مادة الغاز المنزلي على جميع المحافظات اليمنية بدون استثناء، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

ونوهت إلى أن "السعر الرسمي لإسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو (2300 )ريال للإسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من ( 3100 إلى 3500) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى".

ونفت "صافر" رفع أسعار الغاز، مؤكدة استمرار تدفقه بالسعر الرسمي وبنسبة أكبر خلال العام الحالي 2021 مقارنة بالعامين الماضيين 2019-2020م.